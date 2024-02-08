"تصريحات مثيرة".. أحمد حسن يكشف سبب اعتذاره عن عدم العمل في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن، عن سبب رفضه التواجد في الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري، بقيادة حسام حسن.

وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية: "رفضت التواجد في الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري، لأنني رافض التعامل في الوقت الحالي".

وأضاف: "أي شخص يتمنى خدمة المنتخب في أي منصب، ولكن الجو الحالي غير صحي للعمل على الإطلاق، وحققت تاريخاً كبيراً رفقة المنتخب المصري كلاعب".

وتابع: " حسام حسن قيمة كبيرة، ولكن أتعجب كيف يصدر قرار بتعيين محمد يوسف مدرباً عاماً، قبل الإعلان عن تواجد مدير فني من الأساس، والذي كان من المفترض على حسب ما أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق، أنه سيكون أجنبياً".

وأكمل: "لا أحد داخل الاتحاد المصري، يتعلم من أخطاءه، منذ عام ونصف أعلن حازم إمام أن المدير الفني للمنتخب سيكون أجنبياً وبعدها تم تعيين إيهاب جلال مدرباً، وهو ما حدث هذه المرة أيضاً".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أمس، تولي حسام حسن مهمة تدريب المنتخب المصري، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.