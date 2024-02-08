كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر عن موعد تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا، بالخسارة من منتخب الكونغو الديمقراطيىة في دور الـ16 من البطولة.

وقال إبراهيم حسن في تصريحاته لقناة “سي بي سي”: “سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم 14 فبراير الجاري للإعلان عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر”.

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وأتم: “حسام حسن سيحضر نهائي كأس الأمم الإفريقية بين كوت ديفوار ونيجيريا يوم 11 فبراير الجاري، وسيعود بعدها إلى مصر لحضور المؤتمر الصفي لتقديمه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، لكننا بدأنا العمل من الآن”.

ويعد المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في غدد مرات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد سبع بطولات، آخرها عام 2010 بهدف محمد ناجي جدو الشهير في مرمى منتخب غانا.