"اختيار فيتوريا كان صح 100%".. ميدو يدافع عن حازم إمام: بيدفع الثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - دافع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم منتقدا الحملات الإعلامية التي يتعرض لها بعد خروج المنتخب من كأس الأمم الأفريقية بسبب اختياره للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال ميدو في برنامجه عبر قناة المحور: "إدارة الكرة المصرية اختارت حازم إمام كبش فداء للخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم اعترافي ببعض الأخطاء التي ارتكبها".

وأضاف: "حازم إمام يدفع ثمن العشوائية التي تدار بها كرة القدم المصرية، ويتعرض لهجوم قوي رغم أنه من الأساس كان لا بد من وجود لجنة تعاقدات داخل اتحاد الكرة للتفاوض على العقود مع المدربين".

وأوضح: "نعم حازم إمام أخطأ في التدخل في عقد فيتوريا، وأخبرته أن تفكيره أفضل من التلوث الموجود في الكرة المصرية وهو يدفع ثمن ذلك حاليا".

وأكمل: "أرى أن اختيار روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر كان صحيحا 100%، لإنه مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية ولو تواصلت مع 10 خبراء سيختارون فيتوريا نظرًا لتاريخه الكبير".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، وجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية وتم تعيين حسام حسن بدلا منه.

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