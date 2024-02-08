شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتعاقد مع موهبة الكره النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم فريق مودرن فيوتشر اجراءات التعاقد مع سارة خالد لاعبة نادي إيديال مواليد 2004، وذلك لمدة 3 مواسم ونصف، وتم قيد اللاعبة ضمن صفوف نادي مودرن فيوتشر للكرة النسائية، والذي تقوده مروة الحواط.

وتعد سارة خالد لاعبة نادي إيديال أحد أفضل مواهب الكرة النسائية مواليد 2004 في مركز الظهير الأيسر، ومرشحة للإنضمام لصفوف المنتخب الوطني للشابات تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال المدير الفني السابق للمنتخب الأول ونادي وادي دجلة.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة مودرن فيوتشر قرر تعيين علاء ميهوب مديراً للكرة رجال وتامر مصطفي مديراً فنياً ورضا الفيداوي مدرب عام ومحمد صديق مدرب مساعد.

ويقود تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر أول حصة تدريبه له عقب توليه القيادة الفنية بشكل رسمي خلفا لحسام حسن الذى رحل لقيادة منتخب مصر.