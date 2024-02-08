مشوار منتخب الأردن في البطولة قبل نهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حجز منتخب الأردن مقعدًا في نهائي بطولة كأس آسيا، حيث سيلتقي نظيره منتخب قطر، وذلك يوم السبت المقبل علي ستاد لوسيل في قطر.

مشوار منتخب الأردن في بطولة كأس آسيا

بدأ منتخب الأردن بطولة كأس آسيا 2023 مشواره في البطولة بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما في ثانى مبارياته، والهزيمة من البحرين بهدف نظيف في ثالث مبارياته في دور المجموعات، ليصعد إلى دور ربع نهائي البطولة كمركز ثالث برصيد 4 نقاط.

أطاح منتخب الأردن "النشامي" في دور الـ16 بمنتخب العراق أحد المرشحين على اللقب، بعدما حقق فوزا مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق مفاجأة كبرى في هذا الدور.

واستمرت رحلة النشامى ليحقق فوز صعب على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في دور ربع نهائي كأس آسيا، ليواصل إبهار المتابعين للبطولة الذى لم يكن أكثر المتفائلين فيهم أن يتخيل هذا السيناريو.

وكتب منتخب النشامى التاريخ عندما أطاح بمنتخب كوريا الجنوبية المدجج بالنجوم والذى يتقدمهم سون نجم توتنهام الإنجليزى، في دور نصف النهائي بهدفين نظيفين، ليخطف ورقة العبور لنهائى كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، ويتبقى له مباراة واحد لكتابة اسمه بحروف من النور في سجل المتوجين باللقب.