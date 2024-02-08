بلدية المحلة يتعاقد مع عمرو الباشا قادمًا من سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بلدية المحلة تعاقده رسميًا مع اللاعب عمرو الباشا قادمًا من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وكتب بلدية المحلة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: " يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع عمرو الباشا على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا ".

وكان بلدية المحلة قد أعلن أمس تعاقده مع اللاعب الأنجولي إينوك بنجامين تولا قادمًا من بنغيلا لينضم لكتيبة النادي الملكي في صفقة مميزة لدعم الفريق.

عبدالله جمعة في بلدية المحلة

كما أعلن بلدية المحلة قبل يومين تعاقده مع اللاعب عبدالله جمعة بعد رحيله عن نادي الزمالك في صفقة مميزة لدعم الجبهة اليسرى للفريق.