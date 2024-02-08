غيابات بالجملة في صفوف الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن النادي الاهلي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري عدد كبير من اللاعبين ما بين الإصابة وعدم القيد الإفريقي، حيث سيغيب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم قيدهم في قائمة الأهلي الإفريقية بسبب انضمامهم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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كما سيغيب عن الاهلي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري كلًا من محمود متولي ووسام أبو علي وخالد عبد الفتاح، وأحمد نبيل كوكا بسبب عدم تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا، كما لم يتحدد موقف أحمد عبد القادر من المشاركة مع الفريق بسبب اقترابه من الرحيل عن الاهلي والاحتراف في الدوري التركي على سبيل الإعارة.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على فريق سموحة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما وديًا قبل يومين في إطار الاستعدادات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.