صدمة لـ كولر.. الأهلي يفقد نجم الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي صدمة من الجهاز الطبي للفريق؛ وذلك بعد إصابة نجم الفريق خالد عبد الفتاح وتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خاص – خالد عبد الفتاح يغيب عن رحلة الاهلي إلي الجزائر بسبب الإصابة”.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس، باستثناء اللاعبين الدوليين لخضوعهم لبرنامج تأهيلي عقب العودة من كوت ديفوار بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

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ومن المقرر أن ينتزم لاعبو الاهلي في مران اليوم الخميس، وذلك في إطار الاستعداد لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الثنائي المحترف الدولي التونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج قد انضما إلى النادي الاهلي؛ وذلك بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار