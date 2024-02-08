كهربا يثير الجدل من جديد برسالة غامضة على انستجرام

أثار محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي الجدل من جديد بمنشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي .

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “المهم تفضل نضيف.. أحلى ما في الدنيا قلبك النضيف”.

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وتلقى نادي الزمالك خبرًا صادمًا أمس الأربعاء، وذلك فيما يخص قضية محمود كهربا مع النادي، بعد رحيله عن الفريق عام 2019 وفسخه العقد من طرف واحد.

وكان الزمالك قد حصل على حكم بتغريم محمود كهربا مبلغ 2 مليون دولار، مع إيقافه لمدة ستة أشهر من قبل بعد رحيله عن الفريق.

ولم يدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم قضية كهربا في أجندته التي أعلنها أمس حتى منتصف مايو المقبل، ما يمنح اللاعب فرصة لعب الموسم الجاري والقادم دون تعرضه لعقوبة الإيقاف.

ويواصل محمود كهربا تدريباته مع الاهلي حاليًا قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد خمس نقاط، جمعها الفريق من خوض ثلاث مباريات في المجموعة