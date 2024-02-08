الظهور الأول لجوميز.. الزمالك يفوز على شباب 2003 بثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق الشباب مواليد 2003 بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"ومحمود علاء و حمزة المثلوثي ومحمد السيد وزياد كمال وعمار ياسر ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبدالله السعيد وسيف الدين الجزيري.

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