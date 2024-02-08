بعد خروجه من ودية الشباب.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، تعرض أحمد حمدي لاعب الوسط للإصابة خلال المباراة الودية بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005.

وحقق الفريق الأول الفوز على شباب 2003، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي.

وأكد رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، أن اللاعب تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، وتم استبداله بعدما فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

اقرأ أيضا:

"الكل عاوز الزمالك".. أحمد سليمان يتحدث عن مفاوضات رمضان صبحي وتمويل الصفقات

"طلبناه في الزمالك".. أول حديث لإبراهيم حسن عن صلاح بعد التواجد في جهاز المنتخب

"اختيار فيتوريا كان صح 100%".. ميدو يدافع عن حازم إمام: بيدفع الثمن