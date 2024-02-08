قبل مواجهة شباب بلوزداد.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مدافعه

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، إن الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ‏ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.

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وأكد رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن خالد عبدالفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي ‏الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين ‏الماضي على استاد السلام.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام ‏بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏