قبل مواجهة شباب بلوزداد.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مدافعه

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، إن الفحوصات الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.
وأكد رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن خالد عبدالفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين الماضي على استاد السلام.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.