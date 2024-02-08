مدرب الزمالك يعدد مكاسب وديتي الشباب: التجربة وليس النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدد أحمد مجدي المدرب المساعد لفريق الزمالك مكاسب خوض مباراتين وديتين اليوم أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويواصل الفريق الأبيض استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مجدي في تصريحاته للموقع الرسمي: "الفريق استفاد من مواجهتي فرق الشباب بالنادي اليوم، وتمت مشاهدة جميع اللاعبين من قبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق".

وأضاف أن الجهاز الفني كان يرغب في مشاهدة جميع اللاعبين اليوم داخل الملعب، مشيرا إلى أن المستوى الفني كان جيدا للغاية.

وشدد على أن المدير الفني كان يهدف للوقوف على مستوى لاعبي فرق الشباب بالنادي، موضحا أن الهدف من المباراتين هو تجربة جميع اللاعبين وليس النتيجة.

وحقق الزمالك الفوز اليوم على فريق الشباب مواليد 2003، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويواجه فريق شباب 2005 في مباراة أخرى حاليا.

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