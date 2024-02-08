6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد.. وغموض موقف تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني النادي الأهلي ، من غيابات عديدة خلال المواجهة المقبلة، مع شباب بلوزداد الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري، والمؤجلة من الجولة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم موقع "الخليج 365" أن الأهلي سيفقد 6 لاعبين بشكل نهائي في المباراة منهم الثنائي عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي، لعدم قيدهم في القائمة الأفريقية، بجانب غياب الفلسطيني وسام أبو علي ومحمود متولي، وخالد عبدالفتاح وأحمد نبيل كوكا للإصابة.

وأوضح المصدر، أن الثنائي أحمد عبدالقادر، وبيرسي تاو مازال موقفهم غامض من المشاركة مع الفريق الأحمر في المباراة، في ظل الحديث عن رحيل عبدالقادر للدوري التركي، بجانب رغبة الجهاز الفني في منح تاو راحة من التدريبات لفترة بعد المشاركة مع منتخب أفريقيا في مشوار طويل ببطولة كأس الأمم الأفريقية والوصول لمباراة تحديد المركز الثالث.

جدير بالذكر أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة أمس من المران، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين ‏خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏

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