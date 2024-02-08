تعرف على الشكل الجديد لمسابقة دوري الابطال الاوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خلال اجتماعه السنوي على تطبيق الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا، بداية من الموسم المقبل.

وستشهد مسابقة دوري ابطال اوروبا في نسختها الحالية مشاركة 32 فريقا، على ان يتم تطبيق الشكل الجديد للبطولة، بداية من شهر أغسطس من العام الجاري.

الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا

سيرتفع عدد المباريات التي سيخوضها كل نادي في الدور الأول، الذي سيقام بنظام المجموعات، بحسب سيلعب كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع (4 على ملعب و4 خارجها) بدلاً من 6 أمام ثلاثة خصوم (3 ذهاباً و3 إياباً) بحسب النظام الحالي.

ستحصد الفرق الـ8 أعلى نقاط في مرحلة الدوري، من المركز الأول حتى الثامن، ستتأهل مباشرة إلى لثمن النهائي، الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب بالشكل الحالي، حتى الدور النهائي.

وستلعب الفرق الـ 16 التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ 24 مباراتي ذهاب وإياب بحيث تتأهل منهم 8 فرق إلى دور الـ 16 كذلك.

نفس النظام سيطبق في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، ولكن الفارق الوحيد أن بطولة دوري المؤتمر ستخوض فيها الفرق 6 مباريات في المرحلة الأولى بدلًا من ثمانية.

زيادة الفرق من 32 إلى 36 ستحدث بإضافة الفريق صاحب المركز الثالث في البطولة ذات المركز الخامس في تصنيف يويفا للمنتخبات، مع إضافة فريق متأهل من أبطال الدوريات الأقل تصنيفًا ليصبحوا 5 فرق بدلا من 4.