"الانتقال للهدف".. قرار سريع من الزمالك بعد إصابة أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نقل تدريبات الفريق الأول إلى ملعب الهدف خلال الفترة المقبلة، لصيانة ملعب النادي.

وعلم موقع الخليج 365، أن البرتغالي جوزيه جوميز، قدم شكوى للمجلس، بعد إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق اليوم، بسبب سوء أرضية الملعب، ومن قبله محمود حمدي الونش.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني طالب بإجراء صيانة لأرضية الملعب، وهو ما وافق عليه المجلس، وتقرر أن يتم نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الهدف بمدينة السادس من أكتوبر بداية يوم السبت المقبل، لحين إصلاح ملعب النادي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك خاض مواجهتين وديتين اليوم الخميس مع فريقي شباب النادي مواليد 2003، 2005، وحقق الفريق الأول الفوز بهما، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الفريق الأولى أمام فريق الشباب مواليد 2003، إصابة أحمد حمدي بشد في العضلة الضامة، وتم استبداله فورا، لعدم تفاقم الإصابة.

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