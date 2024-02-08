الأهلي يضغط لقيد الزنفلي في القائمة الإفريقية بعد غلق القيد

ياسر رشاد - القاهرة - انقسام في الكاف

الخميس 08/فبراير/2024 - 06:35 م 2/8/2024 6:35:54 PM

واصل النادي الاهلي ضغوطه من أجل قيد الحارس محمود الزنفلي في القائمة الإفريقية بعد الالتماس الذي تقدم به أمس الأول لقيد الحارس بعد غلق الباب بنهاية شهر يناير الماضى.





و أكد الاهلي أن حارسه الأساسي محمد الشناوي تعرض للإصابة اثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا و يغيب علي اثرها لفترة تصل الي ثلاثة اشهر تقريبا.

وقدم الاهلي كافة التقارير التي توضح اصابة محمد الشناوي ، و تعاقده مع الزنفلي حارس مرمى الداخلية ، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وعلمت الخليج 365 أن الغالبية داخل كاف أيدت رفض الالتماس خاصة أن هناك بدلاء في قائمة الفريق ، بالإضافة إلي أن قبول التماس الأهلي سوف يفتح الباب بعد ذلك أمام كل الاندية للمطالبة بالمثل