قطاع الجمباز بنادي إنبي يفتتح صالته الجديدة ويُكرم أبطال 2023

ياسر رشاد - القاهرة - نظم قطاع الجمباز بنادي إنبي ، حفل لتكريم الجهاز الفني واللاعبين المتفوقين في التدريبات و البطولات ، وذلك بعد أدائهم المتميز طوال الفتره الماضيه من الموسم .

أقيم الحفل في صالة نادي إنبي الجديدة " دي سنترو - بمدينة نصر " بحضور الأستاذ/ عبدربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس/ محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف علي قطاع الجمباز بالنادي والكابتن/ عبد الناصر محمد المدير الرياضي للنادي والكابتن/ هشام صبحى المدير الفنى والقائم بأعمال رئيس الجهاز ، ولفيف كبير من أولياء الأمور واللاعبين .

وحرص أعضاء المجلس خلال الحفل على إفتتاح صالة نادى إنبى الجديدة مع توزيع شهادات التقدير لجميع الأجهزة الفنية واللاعبين تقديراً لتميزهم خلال الفترة الماضية .

فيما عبر أولياء أمور اللاعبين عن خالص شكرهم وتقديرهم والتقدير الى نادي إنبي ومجلسه والجهاز الفني لقطاع الجمباز مشيدين بكل مدربى القطاع للمجهود الكبير المبذول لاعداد لاعبين المستقبل فى نادي إنبي .

ويحرص مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي ، علي دعم قطاع الجمباز بكافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة بناء جيل جديد من الموهوبين في اللعبة ، مما يساهم فى رفعة بلدنا الحبيبة مصر ونادى إنبى فى كافة المحافل الدولية والعربية والمحلية .