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الهلال يحسم الديربي أمام النصر بعد مباراة مثيرة

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المنامة - ياسر ابراهيم - تغلّب الهلال على منافسه النصر بعد مباراة مثيرة تنافس فيها الفريقين على لقب كأس موسم الرياض عندما التقيا في آخر مواجهات البطولة على ملعب المملكة أرينا.
وحسم الهلال السعودي مواجهته أمام مواطنه النصر 2-0 اليوم الخميس في مباراة شهدت أجواء احتفالية لافتة.

ومنح الصربي سافيتش فريقه الهلال التقدم بعد مرور 17 دقيقة على صافرة البداية، قبل أن يضيف الدوسري الهدف الثاني مع الدقيقة الثلاثين.

وشهد الشوط الثاني أداءً هجومياً مميزاً من الجانبين لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

واشترك معظم نجوم الفريقين في اللقاء وعلى رأسهم البرتغالي وذلك وسط حضور جماهيري كبير أعطى المباراة الودية طابعاً شبه رسمي.

(بي إن سبورت)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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