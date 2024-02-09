الهلال يحسم الديربي أمام النصر بعد مباراة مثيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلّب الهلال على منافسه النصر بعد مباراة مثيرة تنافس فيها الفريقين على لقب كأس موسم الرياض عندما التقيا في آخر مواجهات البطولة على ملعب المملكة أرينا.

وحسم الهلال السعودي مواجهته أمام مواطنه النصر 2-0 اليوم الخميس في مباراة شهدت أجواء احتفالية لافتة.

ومنح الصربي سافيتش فريقه الهلال التقدم بعد مرور 17 دقيقة على صافرة البداية، قبل أن يضيف الدوسري الهدف الثاني مع الدقيقة الثلاثين.

وشهد الشوط الثاني أداءً هجومياً مميزاً من الجانبين لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

واشترك معظم نجوم الفريقين في اللقاء وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك وسط حضور جماهيري كبير أعطى المباراة الودية طابعاً شبه رسمي.

(بي إن سبورت)