عضو مجلس الزمالك: رفضنا عرض كهربا.. وأتمنى قدوم هذا اللاعب

قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو أدهم، إن المحامي التونسي لمحمود كهربا، مهاجم النادي الاهلي، قدم عرضا لتسوية أزمة الغرامة المالية المستحقة ضد اللاعب.

وأضاف أدهم، عبر تصريحات على قناة “أون تايم سبورتس”: “الزمالك رفض عرض محامي كهربا، مؤكدا أن أشرف عبد العزيز الذي يتحدث في الإعلام بوصفه محامي اللاعب، اسمه غير مدرج في المستندات الرسمية للقضية”.

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وتابع: “سندافع عن جميع حقوقنا في قضية كهربا، ولكنه لا يعلم حقيقة حدوث اتصالات مع إدارة الأهلي في هذا الشأن، موضحا أن الأمر ليس حربا بين الأهلي والزمالك”.

وعن لاعب النادي الاهلي السابق، وبيراميدز الحالي، رمضان صبحي، علق “هو لاعب كبير وانضمامه سيكون إضافة للزمالك، كما أن الأبيض سيضيف إليه، وأتمنى رؤيته بقميص الزمالك”.

وقال أدهم إنه بشكل شخصي لا يتمنى عودة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، لصفوف الزمالك مرة أخرى.