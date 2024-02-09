"لم يبلغه أحد".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن روي فيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مشيرا إلى أنه رفض التنازل عن أي مستحقات مالية.

وقال شوبير خلال برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا ذهب لاتحاد الكرة بصفته المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا لم يبلغه أحد بالرحيل ولم يتقاضى الشرط الجزائي".

وأضاف: "وحدثت جلسة، مساء الخميس، مع وليد العطار المدير التنفيذي في أحد الفنادق لمحاولة الوصول لاتفاق، وفيتوريا يرفض بشكل قاطع حتى الآن التنازل عن أي مستحقات مالية له".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

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