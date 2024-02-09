شكرا لقرائتكم خبر عن القيد الشتوى مستمر لأندية القسمين الثالث والرابع حتى 11 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة وإدارة شئون اللاعبين، بعد إتمام إجراءات القيد الشتوى ومد القيد حتى 6 فبراير لأندية الممتاز، و8 فبراير لأندية القسم الثانى.

ويستمر القيد لأندية القسمين الثالث والرابع حتى 11 فبراير الجارى بعد قرار مد القيد الشتوى لهذه الأندية مؤخرا.

وشهدت الأيام الماضية تعاونا مع الأندية من جانب كريم حزين مدير إدارة شئون اللاعبين وجميع موظفى شئون اللاعبين ، لتسهيل مهمة القيد خاصة خلال الساعات الأخيرة.

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا مد القيد الشتوى للأندية بعد التكدس فى مقر الاتحاد فى أخر أيام القيد 31 يناير الماضى، وجاءت المواعيد بعد المد كالتالى:

القسم الأول.. ينتهى القيد الشتوى للأندية يوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

القسم الثانى.. ينتهى القيد للأندية يوم الخميس 8 فبريار بدلا من الأربعاء 31 يناير.

القسم الثالث والرابع.. ينتهى القيد للأندية يوم الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024