بين الأهلي والزمالك.. اتجاه لإقامة نهائي كأس مصر في هذه الدولة العربية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الإعلامي أحمد شوبير إن مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 بين الأهلي والزمالك، تقترب من إقامتها في السعودية.

وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"،: "إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك تقترب من السعودية".

ومن المقرر أن تقام مباراة قام نهائي كأس مصر 2022-2023، بين الأهلي والزمالك، يوم 13 مارس 2024.

وتأتي خطوة اتحاد الكرة بعدما تلقى عدة عروض تسويقية لاستقبال مباراة نهائي كأس مصر المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وتحظى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بمتابعة جماهيرية في الوطن العربي وهو أظهرته تجارب السوبر والكأس في الإمارات خلال وقت سابق.