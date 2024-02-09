الإسماعيلي يهنئ سارة سمير ونعمة سعيد بعد الإنجاز الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على توجيه رسالة تهنئة للثنائي سارة سمير ونعمة سعيد بعد تتويجهن بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال.

وتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن عبر الموقع الرسمي للنادي بخالص التهاني القلبية لكل من سارة سمير ونعمة سعيد فخر الإسماعيلية وبطلات منتخب مصر بعد تتويجهن بثلاث ميداليات ذهبية لكل منهما خلال بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة في مدينة الإسماعيلية وتستمر حتى 10 فبراير الجاري .

وحصدت سارة سمير حصدت ثلاث ميداليات بمنافسات الخطف والكلين والمجموع في وزن 81 كجم بينما توجت نعمة بثلاث ذهبيات في وزن 67 كجم .