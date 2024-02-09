اتحادات شمال افريقيا تبحث خطط تطوير التنس فى المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد اجتماع منطقة شمال افريقيا للتنس وذلك على هامش البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات تحت 18 عاما والمقامة حاليا بنادى الامن المركزى.

عقد الاجتماع برئاسة المغربى عزيز العراف رئيس المنطقة وبحضور كل من رئيس الاتحاد المصرى للتنس الكابتن اسماعيل الشافعى ورؤساء اتحادات تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا و مسئول التطوير والتنمية بالاتحادين الدولى والافريقى للتنس امين بن مخلوف والسكرتير العام للاتحاد المصرى للتنس المهندس وليد سامى وفرانك كوروا مدير التخطيط والتطوير بالاتحاد المصرى للتنس.

شهد الاجتماع مناقشات حول كيفية تحقيق المزيد من التطوير والنمو للعبة البيضاء فى شمال افريقيا.

وكما استعرض الاجتماع النموذج المصرى الناجح فى استضافة البطولات العالمية والقارية والدولية خلال السنوات الماضية.

وتقرر خلال الاجتماع مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد الافريقى للتنس لتقديم توصيات لتعديل بعض بنودها ومناقشة ميزانية منطقة شمال افريقيا واقتراح بتكوين صندوق لدعم البطولات فى دول المنطقة.