الزمالك ينتظر رد الأهلى لإنهاء أزمة غرامة "كهربا"

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر مجلس إدارة نادى الزمالك رد منافسه التقليدي الأهلي على إنهاء أزمة الحصول على غرامة اللاعب محمود كهربا بعد رفض اقتراح تقسيط المبلغ الذى وصل إلى ٢ مليون و٤٠٠ ألف دولار.

ودعا حسين لبيب رئيس النادي إلى ضرورة معاونة مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى حل المشكله بهدف عدم الدخول فى أزمه فى العلاقات بين الناديين الكبيرين.

وكشف عمرو أدهم عضو المجلس أن الإدارة لن تترك حقا من حقوق النادي إلا وسيتم اتباع كافه الطرق القانونية للحصول عليه، وستكون موجود خطوات بالفترة القادمه وأن قضية كهربا حدث بها نوع من أنواع المفاوضات ومحامي اللاعب عرض التسوية بطريقة معينة لكن مجلس الإدارة رفضها لأنها لم تكن مرضية.

قدم المحامي بعدها قدم عرضا بتسوية جديدة لكن النادي لم يتخذ قراره حتى الآن ولدينا حكم بالحصول على غرامة من كهربا قدرها 2 مليون و400 ألف دولار مشيرا أن قضية كهربا ليس لها جلسة استماع فى المحكمه الرياضيه خاصة وأنه تم الحكم النهائي فيها، وعندما تقدم اللاعب باستئناف على الحكم، تسأل المحكمة ما الجديد في القضية حتى يتم تقديم الاستئناف وقبوله، قائلا:" الحكم نهائى فى القضية ونسعى للحصول على حق القلعه البيضاء.