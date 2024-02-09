صحف جنوب أفريقيا تهاجم بيرسي تاو

ياسر رشاد - القاهرة - هاجمت وسائل الإعلام المحلية في جنوب إفريقيا، بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي ومنتخب البافانا بافانا، بعدما أهدر على منتخب بلاده فرصة تاريخية للعبور إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما تلقى الهزيمة من منتخب نيجيريا بركالات الترجيح.

ووجهت الصحف الجنوب أفريقية التهم إلى العديد من اللاعبين بالمنتخب بين هؤلاء اللاعبين كان أبرزهم بيرسي تاو، حيث ترى الصحافة أنه يوجد انخفاض ملحوظ في أداء اللاعب.

بيرسي تاو يهدر فرصتين أمام نيجيريا

وبحسب صحيفة "The South African" أن بيرسي تاو قد أهدر فرصتين كانا من الممكن أن يضعا جنوب إفريقيا في المقدمة أمام نيجيريا ولكن تسديداته كانت ضعيفة في أحضان الحارس، ستانلي نوابالي.

وأكدت الصحيفة أن أداء تاو كان أقل بكثير من سنوات ماضية، وتساءلت هل يمكن استبعاد اللاعب عن منتخب بلده خاصة وأنه اقترب من سن الثلاثين.