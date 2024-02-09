منذر الكبير مديرًا فنيًا لـ الافريقي التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - اسند مسؤولو نادي الاتحاد الافريقي التونسي المهام الفنية للفريق الاول الى منذر الكبير، خلفا للفرنسي جون ميشال كافالي الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي خلال الفترة الماضية.

وحصل نادي الافريقي التونسي على توقيع عقدا مع منذر الكبير يمتد لموسم ونصف مع الفريق الاول، الذي يستعد لخوض منافسات مرحلة التتويج لبطولة الدوري التونسي، بجانب استئناف كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وفيما تعد هذه الولاية الثانية لمنذر الكبير صاحب الـ53 عاما مع الإفريقي، بعدما سبق له تدريب الفريق عام 2014.

ويمتلك منذ الكبير خبرات كبيرة حيث سبق له قيادة منتخب تونس بجانب العديد من الأندية في مقدمتها الترجي والنجم الساحلي والبنزرتي بجانب الرجاء المغربي.

جدير بالذكر أن الإفريقي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي الممتاز برصيد 24 نقطة خلف المتصدر النجم الرياضي الساحلي حامل اللقب بفارق نقطة واحدة، لينجح في التأهل إلى مرحلة التتويج باللقب، كما ينافس الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ويحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.