طموح الأردن يهدد عرش قطر الذهبي بنهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظرعشاق كرة القدم في الوطن العربي، موعد انطلاق صافرة نهائي كأس آسيا 2023 والذي سيقام مساء غدًا السبت، بين منتخب قطر ونظيره الأردني.



حيث يريد المنتخب القطرى الحفاظ على اللقب القاري الذى توج به في النسخة الماضية من البطولة للمرة الأولى فى تاريخه عام 2019.



ويخوض المنتخب الأردنى نهائي كأس آسيا، بدوافع قوية للتتويج باللقب بصفته أول مرة يصل للنهائي، بجانب دافع حصد اللقب لأول مرة أيضًا في تاريخه، بعدما تم إقصاء كوريا الجنوبية المصنف الأول لحصد البطولة.

تفوق منتخب قطر على نظيره الأردني كقيمة تسويقية

ويتفوق "العنابى" على نظيره الأردني بفارق يزيد عن مليونى يورو حيث القيمة التسويقية للمنتخب القطرى تبلغ 15.9 مليون يورو مقابل 13.6 مليون يورو للمنتخب الأردني وذلك ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت.



ويتربع أكرم عفيف جناح منتخب قطر ولاعب السد، صدارة أغلى اللاعبين بين صفوف منتتخب بلاده 4.5 مليون

مقابل موسى التعمري نجم منتخب الأردن كأعلى قيمة تسويقية للمنتخب بقيمة تتجاوز المليون يورو.



ويأتى بعده المعز علي زين العابدين عبد الله مهاجم الدحيل وتبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو مقابل يزن النعيمات كثانى أعلى اللاعبين فى المنتخب الأردني بقيمة 600 ألف يورو.



وسيقام نهائى كأس آسيا 2023 ويكون النهائى العربي بين المنتخب القطري ونظيره الأردني في تمام الساعة الـ 5 مساءً على ملعب لوسيل.