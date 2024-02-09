قرار عاجل بنقل تدريبات الزمالك وغلق ملعب النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل التدريبات إلى الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي بداية من غداً السبت، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جاء قرار الجهاز الفني للزمالك بنقل التدريبات الجماعية ، إلى الملعب الفرعي بالدفاع الجوي مع غلق ملعب النادي لحين انتهاء أعمال الصيانة فيه بعد شكوى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق من أرضية الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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