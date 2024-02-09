كاف يثير غضب الاهلي بسبب كأس العالم للأندية 2025

آثار باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، غضب النادي الاهلي، فيما يخص تضارب موعد كأس العالم للأندية مع أمم أفريقيا.

ويواجه النادي الاهلي، أزمة جديدة بسبب تضارب موعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب مع كأس العالم للأندية، في الولايات المتحدة.

وأكد رئيس الكاف، أن هناك العديد من البطولات التي يتم إقامتها في نفس التوقيت، حيث يرى أنه لا يوجد أزمة في إقامة بطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم في توقيت واحد.

اقرأ أيضًا.. معلق مباراة الاهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

وستقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي ستستضيفها المغرب في شهري يونيو ويوليو من العام المقبل، بينما تستضيف الولايات المتحدة كأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد حدد موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا بينهم الاهلي.

وقال موتسيبي عن تضارب الموعد، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: “حتى الآن ستقام أمم أفريقيا في نفس توقيت مونديال الأندية، هناك بطولات عديدة تقام في نفس التوقيت”.

وأوضح رئيس الكاف، أنه لا يرغب في الحديث عن الموعد في الوقت الحالي.

واختتم موتسيبي:”ما زالت هناك مناقشات حول الموعد وكل ما أريد قوله أن نسخة 2025 ستكون ممتازة”.