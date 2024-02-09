محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره النيجيري، يوم الأحد الموافق "11 فبراير 2024"، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وتم تعيين الحكم الدولي المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو(VAR) لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وبذلك يواصل التحكيم المصري ظهوره المميز في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد إدارة أكثر من مباراة مهمة سواء مباراة الإفتتاح ودور المجموعات مرورا بمباراة الدور قبل النهائي للبطولة.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أنه سيكون على تقنية الفيديو وتساعده الموريتانية ماريا ريفيت.

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