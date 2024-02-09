تقارير: اعتقال رئيس الرجاء السابق عزيز بدراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة، عن اعتقال رئيس نادي الرجاء المغربي السابق عزيز البدراوي، لتورطه في شبهة فساد مالي.

وتولى البدراوي رئاسة نادي الرجاء في الفترة من عام 2022 حتى 2023، قبل أن يقوم بتقديم استقالته بسبب تراجع نتائج الفريق في مختلف البطولات في تلك الفترة.

وكشفت صحيفة "البطولة" المغربية: "إن البدراوي متواجد في أحد السجون رهن الاعتقال، بناءً على قرار من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء".

وأضافت الصحيفة: "‘إن أعتقال البدراوي رفقة نائب برلماني مغربي، جاء بسبب شبهة تلاعب مالية قام بها الثنائي".