دورة أبو ظبي: جابر تودّع من ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - ابوظبي: خرجت التونسية أُنس جابر المصنّفة سادسة عالمياً من دور ربع النهائي لدورة أبو ظبي لكرة المضرب (500 نقطة)، بعد خسارتها أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا 3 6 و4 6 الثالثة عشرة الجمعة.

وستلتقي حداد مايا (27 عاماً) التي بلغت نصف النهائي للعام الثاني توالياً مع الفائزة من مواجهة الروسية داريا كاساتكينا (14) والرومانية سورانا سيرستيا (26).

وحققت حداد مايا، المصنفة سادسة في الدورة، فوزها العاشر في مسيرتها على احدى المصنفات العشر الاوليات، والاول منذ بطولة رولان غاروس العام الماضي عندما تغلبت على جابر بالذات.

في المقابل، خاضت جابر (29 عاماً) مباراتها الثانية في الدورة بعدما أعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الأربع الأوليات، وفازت في الأولى على البريطانية إيما رادوكانو 6 4 و6 1 في الدور الثاني الأربعاء.

كما هي المباراة الثانية للتونسية منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها الساحقة أمام اليافعة الروسية ميرا أندرييفا (16 عاماً) 0 6 و2 6.