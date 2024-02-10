يزن النعيمات الفتى الذهبي بصفوف الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - تميز يزن النعيمات المهاجم القناص الأردني، في بطولة كأس آسيا بأداء هجومي مميز، ولقد أثنى الجميع به وأشادوا بمهاراته، وسط أنظار الجماهير.

أظهر النعيمات إبداعه مع المنتخب الأردني في بطولة آسيا، وقد كان له دور كبير في تأهيل "النشامى"، للوصول إلى المباراة النهائية، التي ستجمعهم بفريق "العنابي" القطري يوم السبت.

نجح المهاجم القناص في تسجيل 3 أهداف حاسمة، في البطولة وصنع هدفين آخرين، ولافت الأنظار بعدد كبير من المراوغات والهجمات المرتدة.

يزن النعيمات

أرقام يزن النعيمات مع المنتخب الأردني

في الأول من فبراير 2021، شارك يزن مع المنتخب الأردني للمرة الأولى، وكانت المباراة ودية أمام طاجيكستان، وانتهت بفوز الأردن بنتيجة 2-0، وبعد ذلك، شارك النعيمات في 41 مباراة دولية وسجل 14 هدفا دوليا.

وامتلك اللاعب شهرة واسعة بعد نهاية بطولة كأس العرب 2021، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف، وأظهر أداءً مذهلاً مع "النشامى" في ذلك الوقت، مما جعله يتلقى عروضًا للعب في الأندية الخليجية والبلجيكية، ووصل مع منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العرب 2021، ونهائي كأس آسيا 2023.

يزن النعيمات

بداية المشوار الكروي

تاريخ نجاحات النعيمات في كرة القدم بدأت منذ صغره، عندما كان يلعب في مركز تدريبات الأمير علي بن الحسين، الذي أنشأه المدرب المصري الراحل محمود الجوهري في أكتوبر عام 2020، وحقق جائزة أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا.

وبرز اللاعب في صفوف نادي سحاب في دوري المحترفين الأردني، وقد كان يتميز بمهارته في تسجيل الأهداف، وبعد ذلك، توصل نادي سحاب إلى اتفاق يقضي باحترافه.

ورفض الاحتراف في بلجيكا، وقرر الانتقال إلى الأهلي القطري، وانتقال بشكل رسمي في الأول من يناير 2022.