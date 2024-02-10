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نجم الأردن: حسام حسن الأجدر لتدريب الفراعنة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن عبدالفتاح، نجم منتخب الأردن السابق، أن التأهل لنهائي كأس أمم أسيا إنجاز تاريخي لـ"النشامى".

وقال عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "كل ما يحدث في الكرة الأردنية من تطور يعود للأسطورة محمود الجوهري وهو كان العقل المُدبر والمُفكر لكرة القدم في الأردن وجميع اللاعبين الحاليين في منتخب الأردن كانوا تحت رؤيته".

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ وإنجازات حسام حسن فهو الأجدر لتدريب منتخب مصر وشعرت بسعادة غامرة بعد توليه تدريب الفراعنة".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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