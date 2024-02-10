أبو العز يجتمع مع جوميز لتحديد وديتي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - على هامش التدريبات بملعب الدفاع الجوي

السبت 10/فبراير/2024 - 12:40 ص 2/10/2024 12:40:47 AM

يعقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسه اليوم السبت مع الكابتن عمرو أبو العز المدير الإداري يحدد خلالها الفرق التى يرغب فى اللعب معها وديا سواء من الدورى الممتاز أو الدرجه الأولى بعد أن تم تحديد يومي الإثنين والأربعاء القادمين لاقامة اللقاءين.

وأكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ملعب النادى يحتاج إلى الصيانة خلال الفترة المقبلة.حيث لم يكن هناك صيانة للملعب منذ 3 سنوات، وخلال الـ10 أيام المقبلة سنخوض التدريبات في ملعب الدفاع الجوى وسيكون هناك شركة متخصصة لصيانة الملعب

وأضاف: "سيكون هناك مباراتين وديتين مع أندية الدوري ومباراة أخرى مع فريق الناشئين قبل مواجهة الإسماعيلي".