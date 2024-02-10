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تعرف على سبب نقل تدريبات الزمالك من الهدف للدفاع الجوي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن عدم جاهزية غرف خلع الملابس فى ملعب الهدف بمدينة ٦ أكتوبر كان وراء نقل تدريبات الفريق إلى الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالقاهره الجديده مشيرا إلى أنه تم تحديد يومي الإثنين والأربعاء ليلعب خلالهما الفريق مباراتين وديتين مع فرق سيتم تحديدها بعد الجلسه التى سيعقدها اليوم مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني. 

وأكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق من أجل الاتفاق على كافة الأمور الإدارية التى تخص الفريق وأنه تم الاتفاق مع مجلس الزمالك على صرف مكافآت الفوز خلال الفترة المقبلة في نفس الوقت للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي حتى لا يكون حساسية بين الجميع".وأضاف: "مجلس الزمالك الحالي يعشق النادي بعيدا عن المناصب ويريد خدمة النادي وأعضاء الجمعية العمومية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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