الأهلي يخوض مباراة ودية ضد الرديف في بروفة مواجهة شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، خوض مباراة ودية غداً السبت على ملعب (مختار التتش) ضد فريق الرديف الذي يضم عدداً من مواهب قطاع الناشئين.

واتفق كولر مع بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين على خوض لقاء تجريبي بين لاعبي الفريق الأول وفريق من أبرز مواهب قطاع الناشئين على رأسهم المقيدين مؤخراً بالقائمة الأفريقية.

واستقر كولر على خوض هذه المباراة الودية قبل السفر للجزائر يوم الثلاثاء المقبل لخوض لقاء شباب بلوزداد الجزائري بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.