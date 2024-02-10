ثنائي مصري مرشح ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026

تواجد الثنائي المصري ضمن القائمة الأولية الأولية للحكام الأفارقة الرئيسيين المرشحين لقيادة مباريات نهائيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فقد تواجد الثنائي المصري أمين عمر ومحمد معروف ضمن القائمة الأولية للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.

وذكرت صحيفة “البطولة” المغربية، أن الحكمان المصريان أمين عمر ومحمد معروف، تواجدا في قائمة واحدة بنهائيات كأس العالم 2026، رفقة كل من:

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الجزائري، مصطفى غربال، والليبي معتز إبراهيم، والصومالي عمر عبد القادر أرتان، والموريتاني دحاني بيدا، الكونغولي جان جاك ندالا، السنغالي عيسى سي.

وأضافت: “كما يتواجد الجابوني بيير أتشو جيسلان، الجنوب إفريقي توم أبو نجيل، التشادي الحاج محمد ألاو، والسوداني محمود إسماعيل”.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى تواجد الحكمة المغربية بشرى كربوبي، أيضًا ضمن قائمة الحكام الرئيسيين المرشحين للحضور في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك.

والجدير بالذكر، أن بشرى كربوبي باتت أول حكمة عربية تقود مباراة في كأس أمم إفريقيا 2023، النسخة الجارية في كوت ديفوار.

وأدارت الحكمة المغربية مباراة غينيا الاستوائية ونيجيريا في كاس أمم إفريقيا 2023 الجارية في كوت ديفوار.