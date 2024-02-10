مهاجم منتخب مصر ينضم لـ ألانيا سبور التركي

أعلن نادي ألانيا سبور التركي التعاقد مع مهاجم منتخب مصر الكروي الأول خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وشارك أحمد حسن كوكا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار، خلال عدة دقائق أمام موزمبيق.

واستعاد نادي ألانيا سبور التركي خدمات المهاجم المصري أحمد حسن كوكا مرة أخرى، قادمًا من صفوف سيلتاش يابي بنديك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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وكتب نادي ألانيا سبور التركي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة “اكس”: قام نادينا بنقل المهاجم أحمد حسن، الذي لعب لفريقنا في موسم 2022-2023، من فريق سيلتاش يابي بنديك سبور حتى نهاية الموسم.

وخاض أحمد حسن كوكا 26 مباراة بقميص ألانيا سبور خلال الموسم الماضي، بعدما انضم إليه على سبيل الإعارة من صفوف أولمبياكوس اليوناني، سجل خلالهم11 هدفا، وصنع هدفا.

وكان كوكا قد انضم إلى نادي سيلتاش يابي بيدنك سبور في عام 2023، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني.