الموت يفجع نجم وسط الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

توفى والد أحمد نبيل كوكا، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، منذ قليل، قبل اللقاء المرتقب أمام شباب بلوزداد.

وأعلن مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، عن وفاة والد أحمد نبيل كوكا، نجم النادي الاهلي، اليوم الجمعة.

وكتب مجدي عبد الغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وفاة والد أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الاهلي البقاء والدوام لله”.

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ويواصل أحمد نبيل كوكا، برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا 2023.

ويلعب الاهلي ضد شباب بلوزداد، يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، في عقر دار الفريق الجزائري.

وستقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.