قرار عاجل من جوميز بخصوص سداسي الزمالك

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق عن قرار عاجل من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الكروي بنادي الزمالك تجاه سداسي الأبيض.

وتولى جوميز القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفًا لـ معتمد جمال المدير الفني السابق.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: “جوميز مدرب الزمالك الجديد أبلغ الإدارة برئاسة حسين لبيب، بإيقاف مفاوضات التجديد مع سداسي الفريق”.

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وأشار إلى أن السداسي، محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة مرمى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، ويوسف أوباما ومحمود علاء ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي”.

وأوضح: “مدرب الزمالك طالب بإيقاف المفاوضات مع السداسي لرغبته في تقيييم اللاعبين حتى نهاية الموسم”.

واختتم: “جوميز أكد للاعبي الزمالك، أن الجميع تحت الاختبار خلال الفترة القادمة من أجل تقييم الموقف الخاص بهم وطالبهم بضرورة بذل الجهد للبقاء ضمن صفوف الأبيض”.