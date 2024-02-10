نادي ألانيا سبور التركي يعلن ضم مهاجم منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ألانيا سبور التركي التعاقد مع المهاجم المصري، أحمد حسن كوكا حتى نهاية الموسم، قادما من بينديك سبور.

وكان قد تواجد كوكا مع فريق ألانيا سبور من قبل، وشارك معهم في 26 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي مقطع فيديو به ملخص أهداف المهاجم المصري مع الفريق، وعلق: "أهلا بعودتك يا أحمد حسن، قام نادينا بضم المهاجم أحمد حسن الذي لعب لفريقنا في موسم 2022-2023، من نادي بينديك سبور حتى نهاية الموسم".

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