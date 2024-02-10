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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 10فبراير 2024، اذ سنكون على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل، فترصدها اليكم بوابة الخليج 365 الالكنترونية كالتالى:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة 

 

موعد نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر


الأردن - قطر – الساعة 5 مساء – على قناة SSC1 HD

 

 

موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم إفريقيا


جنوب أفريقيا - الكونغو- الساعة 10 مساء – على قناة beIN Sports HD 2 Max

 

مواعيد مباريات


مانشستر سيتي - إيفرتون- الساعة 2:30 عصرًا- على قناة beIN Sports HD 1

فولهام - بورنموث- الساعة 5 مساء

- بيرنلي – الساعة 5 مساء- على قناة beIN Sports HD 1

لوتون تاون - شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء

توتنهام - برايتون- الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون - برينتفورد- الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست - نيوكاسل يونايتد- الساعة 7 مساء

 

مواعيد مباريات


ديبورتيفو - ضد فياريال- الساعة 3 عصرًا

ريال سوسييداد ضد أوساسونا – الساعة 5:15 مساءً

- جيرونا – الساعة 7:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

لاس بالماس - فالنسيا –الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات


كالياري - لاتسيو- الساعة 4 مساءً

روما - إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً – على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو - تورينو – الساعة 9:45 مساءً

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


لانس - ستراسبورج – الساعة 6 مساء

باريس سان جيرمان - ليل – الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني


يونيون - فولسفبورج – الساعة 4:30 مساء

آينتراخت فرانكفورت - بوخوم – الساعة 4:30 مساء

أوجسبورج - لايبزيج – الساعة 4:30 مساء

باير ليفركوزن - بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي


فاتح قرا جمرك 4 بينديك سبور- الساعة 3 عصرًا

جالاتا سراي - إسطنبول باشاك شهير- الساعة 6 مساءً

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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