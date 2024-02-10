مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 10فبراير 2024، اذ سنكون على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل، فترصدها اليكم بوابة الخليج 365 الالكنترونية كالتالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة
موعد نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر
الأردن - قطر – الساعة 5 مساء – على قناة SSC1 HD
موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم إفريقيا
جنوب أفريقيا - الكونغو- الساعة 10 مساء – على قناة beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي - إيفرتون- الساعة 2:30 عصرًا- على قناة beIN Sports HD 1
فولهام - بورنموث- الساعة 5 مساء
ليفربول - بيرنلي – الساعة 5 مساء- على قناة beIN Sports HD 1
لوتون تاون - شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء
توتنهام - برايتون- الساعة 5 مساء
وولفرهامبتون - برينتفورد- الساعة 5 مساء
نوتينجهام فورست - نيوكاسل يونايتد- الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو - ضد فياريال- الساعة 3 عصرًا
ريال سوسييداد ضد أوساسونا – الساعة 5:15 مساءً
ريال مدريد - جيرونا – الساعة 7:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 1
لاس بالماس - فالنسيا –الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري - لاتسيو- الساعة 4 مساءً
روما - إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً – على قناة AD SPORTS Premium 1
ساسولو - تورينو – الساعة 9:45 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس - ستراسبورج – الساعة 6 مساء
باريس سان جيرمان - ليل – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون - فولسفبورج – الساعة 4:30 مساء
آينتراخت فرانكفورت - بوخوم – الساعة 4:30 مساء
أوجسبورج - لايبزيج – الساعة 4:30 مساء
باير ليفركوزن - بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
فاتح قرا جمرك 4 بينديك سبور- الساعة 3 عصرًا
جالاتا سراي - إسطنبول باشاك شهير- الساعة 6 مساءً