نهائي كأس آسيا.. مشوار منتخب قطر قبل صدام الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي مشتعل، عندما يلتقي مساء اليوم السبت، منتخب قطر ونظيره منتخب الأردن علي ستاد الثمامة في نهائي كأس آسيا.

ما قدمه منتخب قطر في دور المجموعات

بدأ منتخب قطر بطولة كأس آسيا المقامة على أرضها، بشكل مميز بعدما تصدر المجموعة الأولى التى تضم طاجيكستان والصين ولبنان بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان بثلاثية نظيفة، ثم على طاجيكستان بهدف نظيف، ثم الانتصار على الصين في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

ثمن النهائي

وتأهل منتخب قطر إلى دور ثمن النهائي ليواجه فلسطين في مواجهة عربية خالصة، وتمكن العنابى من الفوز بهدفين مقابل هدف، ليواصل التقدم بثبات في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

ربع النهائي

وتغلب منتخب قطر بصعوبة بالغة على منتخب أوزبكستان 3 /2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1، ليضرب موعدا مع إيران في نصف النهائي.

نصف النهائي

تمكن منتخب قطر في نصف نهائي بطولة كأس آسيا من تحقيق الفوز علي نظيره ايران بثلاثة أهداف لهدفين، ليحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.