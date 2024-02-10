بسبب أكرم توفيق.. صدام بين إدارة الاهلي وكولر

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن صدام بين إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول؛ وذلك بسبب أكرم توفيق.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية: “العلاقة بين كولر وأكرم توفيق فنيًا ليست في أفضل حالاتها، والمدرب السويسري استبعد اللاعب من حساباته الفنية”.

وأضاف: ” هناك عرض لرحيل أكرم توفيق عن الاهلي وكولر وافق عليه، لكن إدارة الأهلي ترفض رحيل اللاعب بشدة وتتمسك به”.

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وتابع: “علاقة كولر وأكرم توفيق في أسوأ أحوالها، وهذا الأمر حدث من قبل بين كولر وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف”.

واستطرد: “موديست هو مهاجم النادي الاهلي في المباراة المقبلة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري”

واختتم: “هل يتكرر السيناريو ذاته مع أكرم توفيق ويرحل عن الفريق، مثما حدث من قبل مع سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.