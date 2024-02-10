قناة مجانية تنقل مباراة جنوب إفريقيا والكونغو في كأس أمم إفريقيا

يواجه اليوم منتخب جنوب إفريقيا نظيره الكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار.

وكانت جنوب إفريقيا قد خسرت في نصف النهائي من منتخب نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية، فيما خسرت الكونغو الديمقراطية من كوت ديفوار بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تنقل قناة الجزائرية الأرضية مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويأتي تردد القناة الجزائرية على القمر: نايل سات

التردد: 11680

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

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وكان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16؛ وذلك بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7.

ويعد المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد سبع بطولات، آخرها عام 2010.