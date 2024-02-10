قرار صادم من جوميز لـ إدارة الزمالك.. تفاصيل

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق، وعن أول قرارات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحاته ببرنامج “+90”: “البرتغالي جوزيه جوميز أبلغ إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب عن إيقاف مفاوضات التجديد مع سدادسي الفريق لحين رؤيتهم والحكم عليهم”.

وفتح مسئولو الزمالك في الفترة الحالية ملف تجديد عقود كلًا من محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود شيكابالا، ويوسف أوباما، وأشرف روقا، ومحمد عبد الشافي والذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

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وأضاف سعيد: “جوميز أكد لإدارة الزمالك على أن جميع اللاعبين تحت الاختبار، وأنه سيقيم الموقف الخاص بهم جميعًا، مطالبًا الجميع ببذل المجهود خلال الفترة القادمة لحجز مكان بتشكيلة الفريق”.

وأتم: “لا اعتقد أن شيكابالا ضمن اختبارات جوميز الفترة المقبلة؛ لأهميته الكبيرة بالنسبة للفريق، لأن تواجده مهم بشكل كبير، وهذا الأمر يعلمه مجلس الإدارة جيدًا”.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، خاصة بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا من دور الـ16.