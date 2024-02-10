كشف محمود فتح الله، المدرب العام الأسبق لفريق بيراميدز عن تطورات جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكان رمضان صبحي أحد أبرز المرشحين بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي، ولكن تعثر انضمام اللاعب بعد غلق باب القيد رسميًا في السادس من فبراير الماضي.

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورتس2”: “من الوارد أن ينتقل رمضان صبحي إلى نادي الزمالك خلال الموسم المقبل، كما ان عبد الله السعيد سيكون أنجح صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي”.

وأضاف: “كل شيء وارد في كرة القدم، ومن الممكن أن نشاهد رمضان صبحي في الزمالك الموسم المقبل، كل يوم تحدث تطورات جديدة في كرة القدم”.

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وتابع: “لا أحد كان يتوقع انضمام عبد الله السعيد للزمالك، وهو الآن أصبح لاعبًا بالفريق الأبيض، ورمضان صبحي يتبقى في عقده مع بيراميدز موسم ونصف إضافي، وقد ينتقل إلى الفريق الأبيض الموسم المقبل”.

واختتم: “أتمنى نجاح كل صفقات الزمالك الجديدة التي ضموها في الميركاتو الشتوي الجاري، عبد الله السعيد سميثل إضافة قوية للزمالك كما أنه سيمثل فراغًا كبيرًا في بيراميدز”.